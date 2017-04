Marido de Ana Hickmann critica movimento grevista e diz ter sofrido prejuízo de R$ 25 mil

O empresário Alexandre Correa, de 46 anos, marido da modelo e apresentadora Ana Hickmann, postou nesta sexta-feira (28) um vídeo em suas redes sociais mostrando descontentamento com a greve geral realizada em todo o País.

Dono de uma loja de produtos em São Paulo, que leva o nome da mulher, Correa afirmou que o prejuízo obtido com a greve chegou aos R$ 25 mil. Segundo ele, muitos de seus funcionários não conseguiram chegar ao trabalho por conta da paralisação dos transportes públicos e o estabelecimento não foi aberto.

A raiva de Alexandre Correa com o movimento grevista começou a ser demonstrada na última quinta-feira (27), quando, no mesmo espaço na internet, atacou os defensores da greve geral, chamando-os de "cornos" e mostrando o dedo do meio. "Por que não vai fazer manifestação no dia 1° de maio? A greve é um direito, mas, a partir do momento em que tira o direito de ir e vir de terceiros, causando prejuízos, eu não sei que greve é essa", disse.

Criticado nos comentários por apoiadores do movimento grevista, o empresário fez outra postagem expressando insatisfação. "No Brasil, expressar suas opiniões e expor seus sentimentos é CRIME HEDIONDO".