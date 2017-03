Mariana Martins fala sobre as emoções da carreira em 'Jackson Abrão Entrevista'

O episódio desta quarta-feira (1) do programa Jackson Abrão Entrevista recebe a jornalista Mariana Martins, da TV Anhanguera, afiliada Globo em Goiás e Tocantins. Mariana fala sobre as emoções experienciadas durante a carreira, como elas a moldaram para que ela seja a profissional que é e qual a sua relação com o público.

A repórter também fala de sua vida pessoal: ela revela quem é o grande amor de sua vida, fala um pouco sobre seu noivado e fala sobre a dificuldade de ser respeitada enquanto uma mulher profissional. "Só de ser mulher a gente já enfrenta algum preconceito; mentira dizer que não", comenta.

Assista ao episódio: