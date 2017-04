Maria Eugênia e TomChris fazem show gratuito em Goiânia nesta quarta

Nesta quarta-feira (26), os cantores goianos Maria Eugênia e TomChris fazem apresentação gratuita no Shopping Cerrado, em Goiânia. A ação faz parte do projeto ‘Executiva no Palco’, realizado pela Rádio Executiva, que tem como objetivo levar boa música à população promovendo shows com artistas goianos.

O encontro está marcado para as 20h desta quarta na praça de alimentação do Shopping Cerrado. No evento, Maria Eugênia e TomChris entoam músicas autorais e grandes sucessos da Música Popular Brasileira (MPB).

Anote na agenda

Executiva nos Palcos – Show com Maria Eugênia e TomChris

Quando: quarta-feira, 26 de abril de 2017

Onde: praça de alimentação do Shopping Cerrado, em Goiânia

Horário: às 20h

Entrada gratuita