Mari Palma se declara em camiseta e tieta Taylor Hanson; veja vídeo 🎥

Presença ilustre no Encontro com Fátima Bernardes (Rede Globo), nesta quinta-feira (24), um dos integrantes do grupo Hanson recebeu uma homenagem muito especial da jornalista do G1 Mari Palma.

Direto do G1 em 1 Minuto, Mari apareceu vestida em uma camiseta com a estampa "Taylor Hanson was my first love" (Taylor Hanson foi meu primeiro amor, em tradução livre). "Socorro, péssimo dia para não estar aí, Fátima!", disse.

Os irmãos Taylor, Zachary e Isaac riram da situação. Tímido, Taylor disse que curtiu a camiseta:"Muito bacana a t-shirt!"

Veja: