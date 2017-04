Marcos Majella apresenta a comédia 'Desesperados' em Goiânia e Anápolis

Os atores Marcos Majella, Pablo Sanábio e Pedroca Monteiro apresentam o espetáculo 'Desesperados' nos dias 19 e 20 de maio no Teatro Madre Esperança, em Goiânia e no dia 21 no Teatro São Francisco, em Anápolis.

Agenda Desesperados! Avisem aos amigos. E em Junho estreia no Rio 😘 Uma publicação compartilhada por Marcus Majella (@marcusmajella) em Abr 19, 2017 às 4:46 PDT

O depoimento de Bia é, no mínimo, impactante. Segundo ela, a peça Desesperados, a salvou de uma tentativa de acabar com a própria vida. Ainda que seja exagero de estrela, a moça, nascida da imaginação do autor Fernando Ceylão, garante que veio com tudo para, junto com seus companheiros de cena, fazer a plateia morrer de rir. No total são mais de 40 personagens que se esbarram e ganham vida em diferentes esquetes.

Com uma carpintaria mais do que elaborada, o espetáculo permite, numa única cena, várias trocas de personagens. Para tanto, o autor lançou mão da criatividade e chegou a um recurso de fácil entendimento: tarjas com nomes dos personagens coladas no peito de cada ator, que podem ser trocadas a qualquer momento.

Com a direção do experiente João Fonseca, Desesperados pode ser vista de duas maneiras: como uma divertida peça de esquetes; mas também como uma única peça. Isso porque ao assistir o espetáculo, você vai entendendo que o personagem de um esquete aparece em outros esquetes e, assim vamos acompanhando a trajetória deles.

Cada um desses esquetes tem início, meio e fim e poderia ser apresentado isoladamente. Porém, a costura do espetáculo os transforma num quebra cabeças elaborado que resulta em uma trama maior. O texto fala de solidão, de encontros, desencontros e vida no mundo moderno, mas tudo de uma maneira bem divertida.

Serviço:

Desesperados - Goiânia

Quando: sexta (19/05) às 22h e sábado (20/05) às 21h

Onde: Teatro Madre Esperança (Av. Contorno, 241 - St. Central, Goiânia)

Valores de Ingressos: R$ 50,00 ( meia ) R$ 100,00 ( inteira )

Classificação etária: 12 anos

Duração: 1h20 min



Desesperados Anápolis:

Quando: domingo (21/05) às 18h

Onde: Teatro São Francisco (Av. Pinheiro Chagas, 500 - Jundiaí, Anápolis)

Valores de Ingressos: R$ 50,00 (meia) R$ 100,00 (inteira)

