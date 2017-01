Marcos, Ilmar, Ieda e Gabriela: Personalidades fortes devem esquentar o clima no BBB 17

A nova edição do Big Brother Brasil promete ter bastante conflitos de interesses e personalidades fortes. Marcos, o cirurgião plástico de 37 anos, é um exemplo disso.

O gaúcho se define como "um cara difícil" e explicou sua personalidade ao Gshow: "Tenho que entender que o normal para outras pessoas é um nível bem mais baixo. Sem me achar o melhor do mundo". E Marcos não é o único com personalidade forte. Ilmar, o brother do Mato Grosso do Sul, promete bater de frente sem deixar o bom humor de lado.

Do lado feminino, a mais velha das sisters, Ieda (70), se destaca pela grande vaidade e pelo romantismo. Ela foi a primeira Miss da cidade de Canoas e defende que a vida deve ser aproveitada independente da idade. Já a baiana Gabriela mostrou que não vai tolerar provocações e que deve esquentar o clima dentro da casa.