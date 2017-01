Marcos enfrenta Gabi Flor no primeiro Paredão do BBB17; Quem fica?

Após a eliminação dos gêmeos Mayla e Antônio no último domingo (29), os demais participantes do Big Brother Brasil seguiram o jogo e formaram o primeiro Paredão da temporada. Marcos foi indicado pelas líderes Mayara e Vivian. Já Gabriela Flor foi a mais votada pelo grupo para disputar a preferência do público ao lado de Marcos.

Na formação do Paredão, Marcos foi indicado sob duras críticas sobre seu comportamento. Vivian justificou o voto em uma atitude do brother em que ele sugeria que a sister estivesse interpretando um personagem na casa. Já Mayara foi incisiva e relembrou o episódio em que o brother se referiu a ela e Vivian como futuras capas de revistas masculinas.

Gabi Flor recebeu 7 votos e é quem disputa a permanência na casa ao lado de Marcos.

Quem você quer que fique?