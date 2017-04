Marcos, do 'BBB 17', nunca terminou especialização em cirurgia plástica, diz colunista

Uma polêmica envolvendo o médico Marcos Harter, participante do 'Big Brother Brasil' (BBB) 17 tem movimentado a internet nesta sexta-feira (7).

De acordo com o Leo Dias, do jornal 'O Dia', apesar de ser formado em Medicina, Marcos nunca terminou a especialização em cirurgia plástica e não faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

De acordo com a publicação, ele chegou a fazer residência médica com o cirurgião plástico Ronaldo Pontes, mas foi expulso porque, de acordo com outros cirurgiões plásticos, ele furtava toalhas do hospital de Pontes, em Niterói.

Ainda segundo o colunista, no site de Marcos está escrito que ele pode colocar próteses no glúteo e nos seios, fazer preenchimento labial e abdominoplastia.

Léo Dias disse que entrou em contato com Raul Kury, assessor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que confirmou que Marcos não é membro da sociedade.

Após a polêmica, o perfil oficial do médico no Twitter mostrou vários diplomas que provam a especialização de Marcos. “SBT e seus pseudo-apresentadores sendo acionados judicialmente nesse momento! Chega de inconsequentes falando absurdos impunemente!”, disse a publicação no microblog.

Confira abaixo: