Marcos diz que, no 'BBB17', aprendeu a "lidar com as diferenças"

O cirurgião plástico Marcos usou seu perfil no Instagram para registrar o fim do 'BBB17'. Sem comentar o resultado do programa, que deu a vitória para Emilly, ou sua expulsão por agredi-la, o médico agradeceu a Globo pela oportunidade, e disse que os participantes do reality "de certa forma me ensinaram a lidar com as diferenças", escreveu.

Juntos até depois do fim! pic.twitter.com/DuDCn7rCN8 — Marcos Harter 🚑 (@marcos_harter) 14 de abril de 2017

Ele ainda deixou um registro de agradecimento aos fãs do reality show: "Ao público, que me acolheu e tem demonstrado um carinho imenso, com muitas mensagens de amor".

Marcos esteve na transmissão da final do 'BBB', exibida na quinta-feira (13). Visivelmente deslocado, ele não cumprimentou a vencedora e não compareceu às festas após o programa.