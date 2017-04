Marcos ameaçou processar Emilly ao saber que seria expulso, diz colunista

Após saber que estava sendo expulso da casa do Big Brother Brasil 17 na última segunda-feira (10), o médico Marcos teria afirmado que vai processar a estudante Emilly. De acordo com o colunista Mauricio Lima, do site Veja.com, o ex-participante disse em “alto e bom som” que a sister o prejudicou durante a competição.

A polêmica envolvendo a agressão do participante Marcos contra a participante Emilly após a festa Emoções na madrugada do último domingo (9) custou ao único brother restante na casa do Big Brother Brasil 17 sua sobrevivência no jogo.

Na manhã desta terça-feira (11), Marcos fez uma postagem em uma rede social na qual pede desculpas pelos acontecimentos que causaram a sua expulsão.

Leia a publicação na íntegra:

“Como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto.

O programa tem um formato destinado a levar o nosso emocional ao limite e, consequentemente, os nervos à flor da pele. Repito: jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la. Estou surpreso com tudo o que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly, sua família, demais participantes e a todo o Brasil.”

Marcos Harter