Marcos é eliminado do BBB 17

A polêmica envolvendo a suposta agressão do participante Marcos contra a participante Emilly após a festa Emoções na madrugada do último domingo (9) custou ao único brother restante na casa do Big Brother Brasil 17 sua sobrevivência no jogo.

Na abertura do programa desta segunda-feira (10), o apresentador Tiago Leifert anunciou a eliminação de Marcos após ficarem comprovadas as agressões sofridas por Emilly.

Durante o início da noite, a sister foi ouvida por policiais e, segundo Leifert, com o auxílio de especialistas, a decisão de eliminar Marcos foi tomada.

Únicas participantes restantes no jogo, Emilly, Ieda e Vivian foram noticiadas no sofá da sala principal da casa. Par romântico de Marcos, Emilly chorou e foi consolada.