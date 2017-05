Marcelo Rezende revela que passará por retiro espiritual

Nesta quarta-feira, 17, Marcelo Rezende, diagnosticado com câncer no pâncreas, publicou um vídeo em seu Instagram no qual que revela que vai passar por um retiro espiritual.



"Meu amigo, minha amiga. Durante sete dias, eu decidi fazer um retiro espiritual, apenas eu e Deus. Apenas orações, leituras de textos sagrados e reflexões sobre a vida. Só não fiz jejum por uma razão: as drogas que me aplicam mais parecem que vão me matar do que me salvar. Mas isso fica em segundo plano. O importante é que estou aqui orando firme e tenho certeza que já estou curado", disse Rezende no vídeo.



Na última terça-feira, 16, o jornalista ainda publicou uma foto em que aparece na cama, tomando café da manhã. Na legenda, ele escreveu: "Não há enfermidade que abale a minha fé e a minha alegria em Deus".



Diagnóstico



Rezende revelou que tem câncer no pâncreas e foi submetido à primeira sessão de quimioterapia no dia 9 de maio. "Não tenho medo da morte", disse ele na ocasião em entrevista ao programa "Domingo Espetacular".



O apresentador não disse em que estágio está a doença, mas se mostrou bastante otimista quanto aos tratamentos. "Você acha que eu não sei que vou atravessar um período difícil? Eu vou, sei que eu vou. Mas nada é difícil quando se tem Deus", afirmou.