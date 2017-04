Marcelo Gross, guitarrista da banda Cachorro Grande, se apresenta hoje no Martim Cererê

Guitarrista da banda gaúcha Cachorro Grande, Marcelo Gross toca hoje em Goiânia em mais uma edição do Monstro Rocks, a partir das 18 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. O evento contará ainda com as bandas goianas Melodizzy, OK Johnny, Mellow Buzzards e Jukebox from Hell.Fundador da Cachorro Grande, Marcelo segue em carreira solo, um projeto paralelo à band...