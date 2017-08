Marília Mendonça se pronuncia após beijar ator comprometido: ‘Segue o baile’

A cantora Marília Mendonça se pronunciou após ser flagrada aos beijos com ator Matheus Corcione. Em seu Instagram, a cantora mandou uma mensagem direcionada a um fã, alegando não saber que Matheus era comprometido e dizendo que o conheceu na balada.

“Oi meu amor, agradeço sua torcida, mas não era nada para torcer. Conheci na balada um dia sem ninguém, nos vimos novamente sem ninguém. Não existiu amizade nem nada. Nem esse assunto foi tocado. Realmente não soube se ele tinha ou não tinha alguém. E sobre ser usada, a gente se acostuma. Segue o baile”, escreveu a cantora.

O affair de Marília tem, há um ano, um relacionamento de idas e vindas com a estudante de administração e design de moda Marina Marques, que está grávida de 4 meses do ator.

Marina revelou ao site Extra que não sabia sobre o caso entre o namorado e Marília Mendonça. “Ele, enquanto ficava com ela, me mandava mensagem. Nunca nos largamos. Todo mundo sabe disso. Eu não sabia que ele tinha ficado com a Marília. Soube de uma maneira brutal. Fui muito exposta. Ele não teve zelo pela relação, seja ela qual for. E muito menos pelo momento de gestação que vivemos juntos”, disse a estudante.