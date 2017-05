Marília Mendonça rebate críticas e lembra o apoio que recebeu de Cristiano Araújo

No início da semana, a cantora Marília Mendonça usou uma rede social para desabafar sobre as críticas e julgamentos que recebe desde que viu sua carreira deslanchar. Na publicação, ela usou uma foto de Cristiano Araújo, cantor sertanejo morto em um acidente de carro em 2015. Ela disse que sente saudades do amigo e Cristiano a faz continuar a cumprir sua missão.

Marília Mendonça será a primeira a se apresentar no palco 72ª edição da Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, na próxima sexta-feira (19).

Leia na íntegra o texto escrito pela cantora no Instagram:

“No dia que você se foi, o mundo caiu pra mim. Eu pensei e repensei sobre o que é o nosso mercado e o quanto isso ta tão distante do "ser humano". Somos um monte de pessoas iguais, e o que nos difere é um dom que Deus nos deu, e que a gente não pode simplesmente virar as costas e dizer que não quer. "Você tá trabalha de que? Sou cantor. Ok, mas você trabalha de quê?" Piadas como essa não fazem sentido. Você tava com sua mãe hoje? Não me julgue. Você tava de folga hoje? Não me julgue. Você conseguiu passar datas especiais com pessoas importantes? Não me julgue. Você que fala fala e não sabe de nada. A partir do momento que você apresenta sua missão pro mundo, não tem mais escolha. Ou você acha que eu posso sentar e decidir o tamanho e proporção do meu trabalho, se eu sonhei cantar pro BRASIL? Vejo pessoas desejando a morte por um imprevisto com um artista, vejo pessoas inventando rixas entre lutas iguais, vejo o amor e o ódio andando lado a lado.. te amo se você conseguir, te odeio se não... isso me lembra você, Cris! Isso me lembra tudo de lindo que fez e isso me lembra de nunca, jamais me deixar levar pelo "achismo" e continuar a minha missão... cumprir por mim e por Deus e por quem realmente se importa! O resto... ah, o resto vai ficar pra trás..como tudo de ruim sempre fica. Saudades!”

