Marília Mendonça passa por procedimento para deixar de ser gordinha

Apesar de sempre rebater as críticas com relação ao seu corpo, a cantora Marília Mendonça vai passar por procedimento para perder peso.

Segundo a assessoria de imprensa, a goiana vai colocar um balão intragástrico por motivos de saúde. Marília tem se sentido cansada com o ritmo intenso de shows desse ano, mas continua segura com sua aparência. As informações são do site Purepeople.

Recentemente, cantora contou ainda à revista "Marie Claire" se já sofreu preconceito por não ser magra: "Eu não estou nem aí! Gente, a pessoa tem de estar bem com ela própria, aí sim fica bem com os outros e não para os outros. Se cada um tem DNA diferente, porque que teria de ser sempre magra? Sou feliz e quero, sim, que as pessoas me vejam como exemplo. Se um dia resolver emagrecer, será por vontade própria e não porque faz bem para minha imagem".

Há alguns meses, após comentário irônico de um internauta sobre seu peso, Marília Mendonça não deixou barato: "O que 'nóis' tem de barriga, 'nóis' tem de dinheiro. Graça a deus. Amém”, rebateu a cantora.