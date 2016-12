Marília Mendonça gravará música com Zezé & Luciano em 2017

O ano que vem deve continuar sendo marcante, ao menos para Marília Mendonça. Ela foi convidada a gravar com a dupla Zezé Di Camargo & Luciano a segunda edição do disco "Dois Tempos", em que a dupla celebra 25 anos de carreira.

Marília vai interpretar a música "Deu Ocupado de Novo". Luciano afirma ser um sonho gravar com ela. "A cada ano, vão surgindo oportunidades e gravar com ela é uma delas", diz. "Ela é uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil", completa Zezé.

"Eles são extremamente profissionais e isso já tem muito de mim. Eles escrevem e cantam. Outra coisa em que eles me inspiram é na questão familiar. São muito amorosos com os pais deles, isso é muito legal, honram o nome e eu gosto disso", diz Marília.

Ouça alguns dos sucessos de Marília Mendonça: