Marília Mendonça choca os fãs ao aparecer 8kg mais magra; veja as fotos

O público está impressionado com fotos recentes divulgadas pela cantora Marília Mendonça em seu perfil do Instagram. A loira apareceu com 8kg a menos e afirmou ainda que está fazendo tratamento contra flacidez.

No início do ano, Mendonça teve problemas ao colocar um balão gástrico no corpo para tentar emagrecer. Ela não se adaptou ao dispositivo e o retirou poucos dias depois.

"Hoje foi dia de @ludmillarabelo, dia de cuidar um pouco da flacidez vinda devido o emagrecimento, e de dar um up no bumbum por que, infelizmente em mim, é um dos primeiros lugares que 'emagrecem', aí fico sem nada hahahaha! Cuidando pq hoje tem viagem pra Europa!", postou a cantora.