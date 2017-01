Marília Mendonça cai no palco ao dançar o hit 'Deu Onda' em show de Réveillon, veja vídeo

A cantora goiana, Marília Mendonça, levou um tombo no palco do show na noite de réveillon (31) em Maceió. Marília dançava o hit do verão “Deu Onda”, sucesso do MC G15, quando desequilibrou e caiu.

No dia seguinte (1), a cantora postou foto com a perna imobilizada em uma rede social e tranquilizou os fãs dizendo que sofreu apenas uma torção devido ao desnível do palco. A goiana ainda anunciou que vai tirar cinco dias de folga.