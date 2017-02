Manoel é eliminado do 'BBB' com 57,45% dos votos

Em um recorde de 25 milhões de votos, o Quarto Paredão do Big Brother Brasil (BBB) eliminou Manoel, com 57,45% dos votos.

Após a divulgação do resultado, Emilly, sua adversária da berlinda na vez no jogo, chorou no sofá da sala e faz um agradecimento. "Obrigada, pai, obrigada, Mana", disse.

Vivian e Emilly se abraçam. A manaura parabeniza a gaúcha e as duas ficam abraçadas no jardim.

Fora da casa

Lá fora, o capixaba é recebido pela família e Antônio dá um abração no irmão. Tiago Leifert diz para o eliminado: "Era um game. Você tinha um card. Tinha que ter negociado com o Pedro".

Manoel comenta: "Eu sou esse cara verdadeiro. Disse que não ia me envolver com ninguém. Deus sabe de todas as coisas". Logo, Antônio chega perto do irmão e diz: "Vamos curtir o Carnaval solteiro juntos". Mas Manoel avisa: "Estou esperando a Vivian".