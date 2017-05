Maluma nega namoro com Anitta e brinca: "Eu bem que queria, mas ela não quer"

Anitta e Maluma fizeram a diversão da plateia do programa Altas Horas (Rede Globo), no último sábado (6). De passagem pelo Brasil com sua turnê, o cantor colombiano precisou responder algumas perguntas do público presente, que não teve medo de ousar.

A dúvida que o Brasil quer saber não ficou de fora: os rumores de namoro entre eles é verdade ao não? "Não, não rola nada. Eu bem que queria, mas ela não me quer", disse Maluma.

Já Anitta acabou se enrolando ao explicar que eles são apenas amigos e que cada um dormiu em sua cama durante a passagem do cantor pelo Brasil.

"É verdade, não está rolando mesmo. A gente é amigo. Ele veio aqui para trabalhar. Eu dormi sozinha, eu dormi na minha casa e ele dormiu no hotel todos esses dias, vocês entenderam."