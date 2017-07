Maisa revela que Yudi foi seu primeiro crush: 'Tive uma paixão por ele'

Yudi Tamashiro esteve presente na infância de muitas crianças durante os anos 2000, inclusive de Maisa Silva. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, a atriz revelou que o ex-apresentador do Bom Dia & Cia foi seu primeiro crush.

"Eu assistia ao Bom Dia & Cia e tinha uma paixão por ele, mas não era só uma paixão... Eu tinha uns 4 anos e achava ele o menino mais incrível do planeta", revelou.

"Eu via o Yudi e ficava 'i, meu Deus'. Mas só gostava dele com a Priscilla Alcantara. Com qualquer outra pessoa eu tinha ciúme, mas com a Priscilla eu achava a coisa mais linda do mundo", completou.

Curiosamente, Maisa foi a responsável por substituir a dupla na apresentação do programa do SBT em 2009.

Na mesma entrevista, a atriz de 15 anos ainda falou sobre sua relação com Silvio Santos. "Ele fala umas coisas sem noção, mas a idade chega para todos, e tenho que perdoá-lo nesse quesito", disse.