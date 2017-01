Mais goianos na casa do BBB

Mais dois goianos vão fazer parte da casa mais vigiada do País na edição do Big Brother Brasil 2017 que começa na próxima segunda-feira. O diplomata Rômulo Neves, nascido em Anápolis e residente em Brasília, de 39 anos, foi o segundo participante a ser anunciado na tarde de ontem. A empresária e cabeleireira Elis Gonçalves, de 40 anos, também foi selecionada para o programa.

Rômulo, que já morou em três países culturalmente distintos, Suriname, Venezuela e Etiópia, embarca agora em uma viagem diferente das que estava acostumado, sem liberdade, dentro do confinamento. “Quando você vai para o exterior, principalmente para os países mais exóticos, você tem um pouco de solidão”, disse em entrevista ao GShow.

Mas adaptação não parece ser uma dificuldade para o anapolino. Rômulo começou a vida trabalhando em banca de jornal, virou técnico do Judiciário para ter uma grana a mais, cursou Ciências Sociais, era anarquista, decidiu fazer outra graduação, agora em Jornalismo na USP, desejava ser intelectual e ter uma vida pública, passou a escrever matérias para cadernos de cultura e economia, é locutor, fundou a Rádio Livre da USP, fez mestrado em Sociologia, é atleta, vice-campeão brasileiro de Triathlon, se casou, se separou, se casou de novo, entrou para política, viajou o mundo, tornou-se diplomata e publicou dois livros. Sem filhos, Rômulo é casado há 10 anos com Ana Milhomem.

O período que passou na Etiópia foi o mais difícil na vida do diplomata: “Era uma situação muito imprevisível. Mais imprevisível do que eu estou acostumado”, confidencia ele, sem entrar em detalhes. O novo participante para por um momento e reflete sobre sua entrada no reality: “É uma situação mais ou menos parecida: ir para um lugar e todo o resto ficar para trás. Pelo menos por hora. No caso da diplomacia, você vai e fica dois anos e meio, três. Agora são três meses (risos)”. A bagagem que Rômulo traz para o BBB 17 vai muito além das roupas que carrega. Ele pretende expandir suas fronteiras para um novo tipo de experiência e conhecimento.

Nova vida no Distrito Federal

Residente em Taguatinga, Distrito Federal, a empresária e cabeleireira Elis Gonçalves é natural de Crixás, Goiás, e se mudou para Brasília para trabalhar. “Eu deixei uma filha pequena, um bebê com um ano e oito meses, e um bebê recém-nascido com dois meses com a minha mãe em Goiás e fui para Brasília. Eu estava amamentando, mas eu precisava trabalhar para sustentá-los. Não tinha marido e precisei enfrentar. Foi uma decisão difícil, muito mesmo, mas eu faria de novo”, conta Elis sobre a difícil decisão de deixar os filhos Jeferson e Jhersica, do primeiro relacionamento, para trás. Casada, a empresária também é mãe de Pedro Paulo, o caçula.

Elis foi mãe aos 16 anos e foi para a capital federal para ser empregada doméstica. Depois de 20 dias na cidade, conheceu Luiz Carlos, seu marido, que propôs namoro. Elis foi categórica e repete as palavras que disse na época: “Olha, Luiz, é o seguinte. Eu não sou nenhuma mocinha, mas para estar namorando, eu tenho dois filhos para criar. Se você me quiser então você arruma uma casa, me coloca dentro e me assume logo, que para namorar não posso.”

Depois de 15 dias, antes do prazo, Luiz chamou Elis de volta, e recepcionou a amada com seu fusquinha de um banco só. “Só tinha o banco dele e o toca fita. E tinha a música do Zé Geraldo, Senhorita, que fala: ‘Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso a gente aumenta depois’. E a gente aumentou a casa, a família, o patrimônio, graças a Deus”, conta Elis, hoje dona de dois empreendimentos comerciais e de um salão de beleza.

Orgulhoso da mulher, o marido, Luiz Carlos, só soube da possibilidade de Elis entrar no programa poucos dias antes do confinamento no hotel. “Eu apoio ela. Essa é barulhenta! Você não vê ela triste dia nenhum e hora nenhuma. Ela sorri até em velório”, resume.