Maior vencedora do Grammy 2017, Adele levou cinco prêmios

Com cinco prêmios, a cantora Adele foi a maior premiada do Grammy 2017, que ocorreu na noite de domingo (12). Ela concorria na principal premiação musical do mundo nas categorias mais importantes -Gravação do Ano, por "Hello", Álbum do Ano, com "25", Canção do Ano, também por "Hello"-, ao lado de Beyoncé, que levou dois prêmios.

A premiação, que conta com 84 categorias, ocorreu no no Staples Center, em Los Angeles.

Adele fez homenagem a George Michael, morto em dezembro, durante a premiação. Instantes depois de iniciar a apresentação, a cantora desafinou e pediu para começar de novo o tributo. "Desculpe, não estou conseguindo", disse. "Não posso errar isso, não posso fazer isso com ele. Vou começar de novo."

Beyoncé venceu na categoria de melhor videoclipe, por "Formation" e de melhor álbum urbano contemporâneo, por "Lemonade".

PRINCIPAIS VENCEDORES

Disco do Ano

Adele - "25"

Música do Ano

Adele - "Hello"

Gravação do Ano

Adele - "Hello"

Revelação

Chance the Rapper

Performance Solo de Pop

Adele - "Hello"

Performance de dupla ou grupo pop

Twenty One Pilots - "Stressed Out"

Álbum pop vocal

Adele - 25

Álbum Pop Tradicional

Willie Nelson - Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Performance Rock

"Blackstar" - David Bowie

Performance Metal

"Dystopia" - Megadeth

Canção de Rock

"Blackstar" - David Bowie

Álbum Rock

Tell Me I'm Pretty - Cage The Elephant

Álbum de música alternativa

David Bowie - Blackstar

Performance R&B

Solange - "Cranes in the Sky"

Performance de R&B Tradicional

Lalah Hathaway - "Angel"

Música R&B

Maxwell - "Lake By the Ocean"

Álbum 'urbano' cotemporâneo

Beyoncé - Lemonade

Álbum de R&B

Lalah Hathaway - Lalah Hathaway Live

Performance Rap

Chance the Rapper - "No Problem" [ft. 2 Chainz and Lil Wayne]

Performance vocal rap

Drake - "Hotline Bling"

Música Rap

Drake - "Hotline Bling"

Álbum de Rap

Chance the Rapper - Coloring Book