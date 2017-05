Maior palco do mundo, Demi Lovato e transmissão no YouTube: novidades do Villa Mix 2017

O céu é o limite. Esse bem que poderia ser o slogan do Villa Mix Goiânia 2017. E com uma constelação de estrelas no maior palco do mundo, o festival busca se reinventar e quebrar os seus próprios recordes. Diferente das outras edições, neste ano o Villa Mix Goiânia acontece em dois dias (1 e 2 de julho), no estacionamento do estádio Serra Dourada.

Tendo como grande atração a cantora pop norte-americana Demi Lovato, que vem ao Brasil exclusivamente para a apresentação, o Villa Mix completa seu line up com grandes e conhecidos nomes como Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Mateus & Kauã, Alok e outros.

Veja os dias das atrações:

Sábado (01/07)

Demi Lovato

Jorge & Mateus

Ivete Sangalo

Alok

Matheus & Kauan

Jonas Esticado

Cesar Menotii e Fabiano

Edu Chociay

Jeferson Moraes

Israel Novaes

Zebba

Domingo (02/07)

Jorge & Mateus

Luan Santana

Wesley Safadão

Simone e Simaria

Aviões do Forró

Alok

Israel e Rodolffo

Guilherme e Santiago

Humberto e Ronaldo

"A Demi é a artista pop internacional que integra e reforça esse mix de atrações entre sertanejo e axé. Inaugura nova fase do festival e consolida o Villa Mix como um dos maiores do Brasil", disse o diretor de transmissão do Villa Mix Anselmo Troncoso.

Só neste ano, o Villa Mix já passou por diversas cidades como Boa Vista, Manaus, Vitória, BH, Florianópolis e Brasília.

E dividir o festival foi um reflexo das seguidas quebra de recordes de público nos eventos e da mega estrutura a ser montada. Em menos de 20 dias foram vendidos maia de 30 mil ingressos.

"Vamos bater nosso próprio recorde neste ano de maior palco do mundo, o que aconteceu em 2015. Entramos em contato com o Guiness e eles se surpreenderam dizendo que ninguém tinha batido essa marca", afirmou Trancoso, que chegou a falar que, comparando-se a estrutura e atrações diárias, o evento é maior do que o Rock in Rio, e que mais uma grande atração internacional ainda será confirmada.

A mega estrutura do maior palco do mundo começa a ser montada na área do estacionamento do Serra Dourada já na segunda quinzena deste mês de maio. São 150 toneladas de equipamentos que serão transportados em 120 carretas e envolvendo 1200 profissionais na montagem e desmontagem. "Dava até dó de ver aquela estrutura toda ser usada apenas em um dia de evento", falou o sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, que irá se apresentar nos dois dias de evento.

Para quem não conseguir ir ao festival, outra novidade neste ano é que será possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Todo o evento será gravado em qualidade 4K.

O evento neste ano vai contar com quatro setores: Villa Vip, Villa Extra, Villa Prime e BackStage Golden Mix.

As vendas dos ingressos para a sétima edição do Villa Mix Festival Goiânia estão sendo realizadas pelo site da TicMix e no stand do Flamboyant Shopping, Buriti Shopping e Portal Shopping. Vale lembrar que os preços variam de acordo com os setores e lotes.

As atrações do evento deve receber cerca de 40 mil pessoas por dia. Além do ingresso, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto para poder assistir aos shows. As pessoas com menos de 18 entrarão somente acompanhadas dos pais.

Veja abaixo os valores dos ingressos comercializados no site www.ticmix.com

Sábado (1) - sem open bar - portões abertos às 12h

Villa Vip - Unissex - R$ 92,00 (inteira) e R$ 46,00 (meia)

Villa Extra - Unissex - R$ 126,50 (inteira) e R$ 63,25 (meia)

Villa Prime - Feminino - R$ 253,00 (inteira) e R$ 126,50 (meia)

Villa Prime - Masculino - R$ 299,00 (inteira) e R$ 149,50 (meia)

Backstage Brahma Golden Mix - Feminino - R$ 552,00 (inteira) e R$ 276,00 (meia)

Backstage Brahma Golden Mix - Masculino - R$ 920,00 (inteira) e R$ 460,00 (meia)

Domingo (2)

Villa Vip - Unissex - R$ 115,00 (inteira) e R$ 57,50 (meia)

Villa Extra - Unissex - R$ 138,00 - Open bar de cerveja, refrigerante e água

Villa Prime - Feminino - R$ 264,50 - Open bar de cerveja, refrigerante, água, suco e vodka

Villa Prime - Masculino - R$ 322,00 - Open bar de cerveja, refrigerante, água, suco e vodka

Backstage Brahma Golden Mix - Feminino - R$ 575,00 - Acesso a área exclusiva na frente do palco, Djs nos intervalos e open bar de whisky 12 anos, vodka, espumante, energético, cerveja, refrigerante, água, suco e água de coco. Buffet de pratos quentes.

Backstage Brahma Golden Mix - Masculino - R$ 1.035,00 - Acesso a área exclusiva na frente do palco, Djs nos intervalos e open bar de whisky 12 anos, vodka, espumante, energético, cerveja, refrigerante, água, suco e água de coco. Buffet de pratos quentes.