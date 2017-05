Maiara & Maraisa, amanhã, e Henrique & Juliano, sábado, encerram a temporada de shows na Pecuária

Shows no Brasil inteiro e um hit atrás do outro na boca do povo. Depois de um ano de grande sucesso, fruto do primeiro DVD da discografia, as irmãs gêmeas sertanejas Maiara & Maraisa realizam mais um sonho profissional. Pela primeira vez, elas sobem ao palco da Pecuária de Goiânia. A estreia será amanhã (26), a partir das 22 horas, em apresentação que marca o lançamento da nova turnê das artistas, baseada no disco ao vivo gravado em outubro de 2016, em Campo Grande (MS). O encerramento é sábado (27) com Henrique & Juliano.

“Minha irmã e eu estamos emocionadas desde que soubemos que teríamos esta oportunidade. É mais uma conquista nas nossas vidas. Temos um grande amor por esta cidade, que é a nossa segunda casa, e pelo público que sempre abraçou a gente e acreditou no nosso trabalho. Vai ser lindo”, comemorou Maraisa. As cantoras chegam na Pecuária no melhor momento da carreira. Depois dos hits 10% e Medo Bobo, estão estouradas no País com a faixa Sorte Que Cê Beija Bem, com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube.

O sucesso das cantoras foi meteórico. Em menos de dois anos, elas saíram do anonimato para a linha de frente de um forte movimento feminino no mercado sertanejo ao lado da cantora Marília Mendonça. Antes da fama, os shows eram menos de cinco por mês, sendo quase todos em Goiânia, e o cachê não chegava a R$ 10 mil. O início da virada foi com a gravação do DVD de estreia da carreira, em março de 2015, na boate Santafé, que contou com participações de nomes como Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e Cristiano Araújo.

Embalo

O trabalho emplacou e transformou a carreira das cantoras dentro e fora dos palcos. A agenda saltou para quase 30 apresentações por mês. Além disso, elas estão com duas turnês confirmadas para 2017, na Europa e nos EUA. O cachê também passou para o patamar de popstar, como foi revelado por elas no programa Conversa com Bial, da Globo. “Digamos assim, como é que fala, um, um zero, mais um zero, mais um zero, mais um zero, mais um zero. É uns 300 mil por show”, disse Maiara.

Assim como a conta bancária, o visual foi outra grande transformação na vida das irmãs. A dupla mudou a cor dos cabelos, Maiara apostou no tom vermelho e ficou ruiva, enquanto Maraisa escolheu o preto. A balança é outra briga constante das meninas, tanto que deixaram para trás o apelido de gordinhas do sertanejo do início da carreira. Dos quase 70 kg, Maraisa pulou para a faixa dos 60 kg com dietas e lipoescultura. Maiara, atualmente com 70kg, também vai apostar nas técnicas para perder medidas.

Maiara & Maraisa são naturais de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. Elas começaram a tocar aos 5 anos em dupla e rodaram o País em busca do sucesso. Moraram no Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e há cinco anos instalaram-se em Goiânia e assinaram contrato com o escritório WorkShow. O primeiro grande nome a apostar no trabalho das irmãs foi Jorge, da dupla com Mateus. Eles se conheceram em um bar na capital.