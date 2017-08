Maiara e Maraisa embarcam para sua primeira turnê internacional

O sucesso das cantoras gêmeas Maiara e Maraisa está chegando na terra do Tio Sam. Em sua primeira turnê internacional, as sertanejas vão fazer quatro shows, entre os dias 24 e 28 de agosto, em Orlando, Miami, Boston e Newark.

“Nós estamos muito, mas muito feliz por ter reconhecimento dentro e fora do nosso país, tem noção do que é isso? É mais do que sonhamos!”, diz Maiara. “Acredito que sem o apoio e carinho dos nossos fãs nada disso seria possível, além de ser resultado do muito trabalho, nosso e da nossa equipe, claro, só temos que agradecer" disse Maraisa.

Nas apresentações, as irmãs apresentam seus maiores sucessos como: “Se olha no espelho”, “Você faz falta aqui”, “Bengala e crochê”, “Disk sexy” e muito mais.