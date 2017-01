Maestro João Carlos Martins é internado com embolia pulmonar

O maestro João Carlos Martins, de 76 anos, foi internado nesta terça (24) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com embolia pulmonar.

Ele amanheceu com fortes dores nas pernas e procurou os médicos. Os exames mostraram que um coágulo já havia subido ao pulmão. "Não posso nem me mexer", diz Martins, que conversou com a reportagem por telefone.

O maestro não poderá, com isso, participar do concerto no Theatro Municipal em comemoração ao aniversário de São Paulo, nesta quarta (25).

Ele também não poderá reger na abertura do jogo da amizade entre Brasil e Colômbia, também marcado para esta quarta, no Engenhão, no Rio de Janeiro.