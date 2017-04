Maestro Fábio Zanon com Orquestra Sinfônica Jovem

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás apresenta amanhã o segundo concerto oficial da temporada, às 11 horas, no Teatro Basileu França, sob a regência do maestro Fábio Zanon, coordenador artístico do Festival de Inverno de Campos de Jordão (SP) e professor a Royal Academy of Music, em Londres, e no Master Guitarra Alicante, na Espanha. Recentemente, Fábio ganhou o segundo prêmio no Golden Awards Classical Music International Competition, de Nova York, e se apresentou no Carnegie Hall no concerto dos vencedores do concurso em novembro de 2016. O repertório, o público vai conferir Dança Brasileira, de Guarnieri, Concerto para Viola e Orquestra em Sol Menor, de Forsyth e Sinfonia nº 3 em Mi bemol Maior, op. 97, Renana, de Schumann. O solista Luciano Pontes também é outro convidado do concerto, na viola. Ingresso: R$ 5 (valor único). Av. Universitária, Setor Universitário.