Madonna lança clipe ao vivo de “Material Girl” para promover DVD

A cantora Madonna divulgou nesta sexta-feira, um clipe ao vivo da sua clássica música Material Girl, gravado para o seu novo DVD, Rebel Heart Tour. O novo DVD entrou em pré-venda no dia do aniversário da cantora, 16 de agosto. A versão ao vivo de Material Girl também foi disponibilizada em serviços digitais e de streaming. O DVD reúne imagens dos shows da Rebel Heart Tour em vários países.

Além do vídeo, o show terá seu áudio lançado também em disco duplo. Como bônus, o novo trabalho da cantora vai reunir uma gravação especial da música Like A Prayer e ainda um trecho de outro show de Madonna, o Tears of a Clown, apresentado inicialmente na Austrália em 2016, como um presente para os fãs ‘down under’.