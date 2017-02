Madonna consegue permissão para adotar mais duas crianças na África

Madonna recebe da Suprema Corte do Malawi, na África, permissão para adotar mais duas crianças. A autorização foi concedida nesta terça (7).

David Banda e Mercy James, ambos atualmente com 11 anos de idade, foram adotados pela cantora no Malawi em 2006 e 2009, respectivamente. Agora, eles poderão ganhar irmãos conterrâneos, além de Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco Ritchie, de 16, filhos biológicos da cantora.

Autoridades do Malawi divulgaram que a cantora esteve pessoalmente no tribunal de Lilongwe, capital do país. Lá, ela mantém uma organização humanitária, a Raising Malawi, que garante educação e saúde para crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade.

Na imagem acima, Madonna, Mercy e David posam com o cartaz do documentário "Eu Não Sou Seu Negro". "Poetico, brutal, inspirador", escreveu ela na postagem no Instagram.