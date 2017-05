Músicos goianos vão do jazz à MPB em noites de restaurante

Um time da música instrumental goiana interpreta grandes canções do jazz, blues, MPB e bossa nova toda quinta-feira, a partir das 20h30, no Restaurante Coralina, do Hotel Mercure. O time tem nomes de peso como baixista Bororó, que já se apresentou com grandes nomes da MPB como Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento; Emidio Queiroz na guitarra, Gennyson Ponce ao tecl...