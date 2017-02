Música, teatro e cinema traçam a programação cultural da cidade na semana

Já há duas semanas para o carnaval, Goiânia parece querer começar a folia desde agora. Diversos bloquinhos pipocam pela cidade no final de semana, como o tradicional Carnaval dos Amigos, que há 15 anos leva samba e alegria para as ruas, ou outros recém-criados, como o Blokynho Aê, do Deu Praia, que apresenta o show de Durval Lelys, ex-vocalista do grupo Asa de Águia. Enquanto alguns saem para sambar nas avenidas, há quem prefira se embrenhar pelos teatros da capital para acompanhar espetáculos cênicos, a exemplo do Olhar com Olhos Virgens, da Federação de Dança de Salvador, que estreia sexta-feira, no Centro Cultural UFG. Neste meio tempo, o cantor Johnny Hooker traz o último show de sua turnê para os palcos do Teatro Sesi e a maratona de cinema da mostra O Amor, a Morte e as Paixões começa na quarta-feira, com mais de 100 filmes exibidos até março. Trace seu roteiro e saboreie cultura. Confira!

Ele vai te amarrar

Emoldurado por sua potente voz, o cantor recifense Johnny Hooker traz o último show da turnê Eu Vou Fazer Uma Macumba Pra Te Amarrar, Maldito! na sexta-feira, às 20h30, no Teatro Sesi. Com as canções-sucessos Volta, Amor Marginal e Alma Sebosa, o artista promove um show mais completo de quando veio à capital no ano passado durante a abertura da 16ª Goiânia Mostra Curtas. O goiano João Lucas Ribeiro abre a noite com a apresentação do disco João Canta Brandão, uma homenagem ao compositor Carlos Brandão. Ingressos variam de R$ 40 a R$ 100. Av. João Leite, nº 1013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Já é carnaval

Em sua maior edição desde quando foi criado, há 15 anos, o Carnaval dos Amigos apresenta 11 blocos que prometem atrair uma multidão para as ruas da capital no sábado, a partir das 12 horas, em vários pontos da cidade. Os blocos confirmados são: dos Amigos, Café Nice, Cateretê 20 Anos, Cerrado, Filhos da Pauta (Bloco da Imprensa), Habeas Copus, Mercatto, Não Enche Meu Sax, Sanatório Geral, Toca Guitarra e Me Agarra e o Zé Ferino. Os preços variam de acordo com cada bloco e vão de R$ 160 a R$ 330.

Lendas do Cerrado

O escritor A. F. Beyle lança o livro Mandinka: Um Feiticeiro do Fim do Mundo, quarta-feira, às 19h30, no Salão Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas. Segundo volume da trilogia A Grande Guerra do Cerrado, a obra traça um panorama das lendas e se passa no século 18, durante as expedições em busca de ouro e pedras preciosas. Em agosto, será lançado o último livro, Marrano, o Caçador de Gente. Entrada franca.

Olhos virgens

Vencedor do Prêmio Funarte Klauss Vianna 2013, o espetáculo Olhar com Olhos Virgens, da Federação de Dança de Salvador, será apresentado sexta-feira e sábado, sempre às 20 horas, no Centro Cultural UFG. Com direção de Jorge Vermelho e coreografia do paulistano Luiz Fernando Bongiovanni Martins, a peça é um mosaico entre teatro, dança e cenografia e que fala sobre as dimensões dos sentidos, novidades e olhares vividos da maturidade. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Entrada franca.

Folia na areia

Já em atmosfera de carnaval, o Deu Praia, no Setor Marista, apresenta um dia inteiro de folia com Durval Lelys, ex-vocalista do grupo Asa de Águia, no trio elétrico do Blokynho Aê. A festa acontece no sábado e conta com uma programação que envolve feijoada, a partir das 12 horas. Ainda haverá show da banda goiana Chama Q Noix e do DJ Rodrigo Melo. Os valores dos ingressos estão no terceiro lote: R$ 350 (feminino) e R$ 400 (masculino). Av. Americano do Brasil, Parque Areião.

Solos em cena

Adaptação livre do texto de Dario Fo e Franca Rame Uma Mulher Sozinha, a Cia. Benedita de Teatro apresenta o espetáculo Esquizofrenia hoje, durante a programação do 1º Festival de Internacional de Solos em Goiás (Fisgo), às 20 horas, no Teatro Sesc. Trata-se do relato de uma mulher que acredita estar trancada em casa por causa do ciúme do seu marido, num discurso que oscila entre o dramático e o cômico. Até sábado, a mostra ainda exibe sete peças, com espetáculos de dança, teatro e circo. Ingressos: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 20 (inteira) e R$ 7 (conveniados com carteira do Sesc). Rua 15, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Abre-alas

O ator e cantor Thiago Martins abre a comissão de frente do bloquinho Meu Pai Te Ama, no sábado, às 13 horas, no Troia Open Bar. O artista vem lançando um novo repertório focado no samba-rock com diversas referências (como Seu Jorge e Tim Maia). Ingressos: R$ 180 (feminino) e R$ 220 (masculino). Rua 147, nº 42, Setor Marista. Mais informações: 3088-0010.

Drama feminino

Em comemoração ao seu aniversário de 15 anos, a Cia. de Teatro Sala 3 estreia o espetáculo A Casa de Bernarda Alba, que integra a ação de levar ao palco em 2017 toda a trilogia rural do autor espanhol Federico Garcia Lorca. Com direção de Altair de Souza, a peça, que será apresentada de sexta a domingo, às 21 horas, no Teatro Goiânia, e denuncia os cânones e opressões impostas a mulher. Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação: 12 anos. Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro.

Festa audiovisual

A maratona de cinema da mostra O Amor, a Morte e as Paixões começa quarta-feira com a exibição do longa-metragem iraniano O Apartamento, de Asghar Farhadi, que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e foi premiado em Cannes por roteiro e ator. Até 1º de março serão exigidos no Cine Lumière do Shopping Bougainville 100 produções realizadas em todo o mundo. Preço único dos ingressos: R$ 13 ou passaportes de R$ 300 (ouro), R$ 200 (prata) e R$ 120 (bronze). Mais informações: 3281-0463.