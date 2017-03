Música, teatro e artes plásticas estão entre os destaques da programação de cultura em Goiânia

A volta da música da Orquestra Sinfônica de Goiânia, abrindo a temporada de 2017, marca a agenda cultural da semana, assim como a programação diversificada no teatro. Na ribalta, dois espetáculos se apegam à nostalgia frente ao público goianiense, o primeira sobre a vida e obra do ator Paulo Betti, relembradas por ele mesmo, e o segundo, uma releitura do clássi...