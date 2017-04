Música e reflexão no Sesc Centro

Com repertório marcado por clássicos de grandes nomes da música brasileira, como Elza Soares, Chico Buarque, Legião Urbana e Mulamba, o espetáculo Primeiramente é atração nesta quinta e sexta-feira no Teatro Sesc Centro. No palco, Isabella Naves (atriz), Paula Bernardes (bateria e percussão) e Ingrid Lobo (vocal, guitarra e violão) fazem uma reflexão sobre os tempos atu...