Médico apontado como affair de Fátima Bernardes nega romance

Desde que anunciaram o divórcio, a vida pessoal do ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes está sendo alvo de especulações. Recentemente, um site noticiou que a apresentadora estaria tendo um caso com o médico Fernando Gomes Pinto, que participa do “Encontro com Fátima Bernardes” às terças-feiras. No entanto, o boato incomodou o neurocirurgião, que decidiu se manifestar.

“Sou muito bem casado. Tenho quatro filhos. Dois do primeiro casamento e dois deste segundo. Estou casado há quase 10 anos. A Fátima Bernardes é uma grande amiga e é tudo boato. A gente sabe que quem está na comunicação, exposto, está sujeito a isso. A mente humana é fértil, é cheia de criatividade”, disse o médico ao UOL.

Na última terça-feira (9), Fátima prestigiou Fernando no lançamento do livro "Neurociência do Amor" e não falou sobre o suposto affair.