Mãe de ex-BBB goiana fica de fora do casamento da própria filha no Rio de Janeiro

A cabelereira goiana Elis Nair, de 40 anos, que participou da 17ª edição do Big Brother Brasil, casou na noite desta quinta-feira (20) durante o evento Expo Noivas, no Rio de Janeiro. No entanto, a família da noiva de Goiás ficou de fora da festa.

Após ser eliminada do programa, Elis foi pedida em casamento durante transmissão ao vivo pelo marido Luiz Carlos, com quem já é casada há 23 anos.

A festa para 300 convidados contou com a presença de vários os ex-bbbs, Vivian, Manoel, Ieda, Marinalva, Antônio, Mayara, Ilmar e Gabi Flor foram padrinhos da cerimônia. O casal Emilly e Marcos, protagonistas de cenas polêmicas durante o reality show, não participaram da festa com os colegas.

De acordo com o jornal Extra, a mãe da noiva não tinha condições financeiras para viajar até o Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu com amigos de Taguatinga, no Distrito Federal, onde mora há 20 anos e tem um salão de beleza e dois pontos comerciais. Elis Gonçalves é natural de Crixás, região norte de Goiás.

Segundo o site carioca, o evento durou apenas três horas e foi todo preparado no esquema de permuta. O vestido, a maquiagem, a comida, bebidas e até a roupa dos padrinhos foram cedidos em troca de publicidade.