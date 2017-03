Mário Gomes é assaltado e perde relógio de ouro: ‘bobagem, compro outro’

Na última semana, o ex-galã de novela Mário Gomes teve todos os holofotes voltados para si ao ser flagrado vendendo hambúrguer e sanduíche em uma praia do Rio de Janeiro. Mas tamanha repercussão acabou atraindo, entretanto, olhos ambiciosos. O ator chegava de carro a um hospital do Rio para socorrer a filha de 7 anos, que havia sofrido um traumatismo no baço, quando um homem se aproximou e deu voz de assalto.

“O sujeito estava mexendo na camisa e de repente puxou o revólver”, contou o ator ao Extra. No assalto, o homem levou o relógio de ouro do ator. O acessório é da marca Rolex e custa R$30 mil.

A preocupação de Mário, entretanto, ficou com a pequena Catarina. “Fiquei muito nervoso porque devido à lesão ela precisou fazer uma tomografia, o que, na idade dela, não é aconselhável devido à radiação. O relógio é bobagem, compro outro”, disse o ator.