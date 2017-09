Márcio Vasconcelos traz a Goiânia exposição inspirada em Ferreira Gullar

Assim como o poeta maranhense Ferreira Gullar fez no livro Poema Sujo, o fotógrafo documental Márcio Vasconcelos mergulhou no escuro, na garganta das coisas e nas cicatrizes das pessoas. O resultado foi um ensaio que retrata lugares, indivíduos e sensações captadas nas ruas de São Luís. O projeto, intitulado Visões de um Poema Sujo, foi premiado, publicado e exposto no Museu Afro, em São Paulo. Domingo, a partir das 20h30, a mostra chega a Goiânia como parte da programação do festival Goyazes.

Márcio, que assim como Gullar também nasceu em São Luís, retratou em fotos os versos do Poema Sujo. Para isso, precisou rever e recriar sua cidade natal ao longo da exposição, mostrando a exuberância, a precariedade, a podridão, e a obscenidade da capital molhada pelas águas salgadas da Baía de São Marcos e escuras do rio Anil.

Seguindo um viés antropológico, Márcio decidiu misturar fotografia com literatura, poesia e biografia. Passou cerca de dois meses lendo Poema Sujo todos os dias e grifando fragmentos que pudessem se transformar em imagens. “Dormia abraçado com o poema. Respirava Gullar. Me identificava com aquilo.”

O fotógrafo caminhou pelas ruas e viu Ferreira em todas as esquinas, nos casarões arruinados e nas ruas alagadas. Para a exposição em Goiânia, ele traz 95 imagens que retratam lembranças da infância de Gullar e a musicalidade de sua poesia.

Trabalhando com manifestações culturais há mais de 30 anos, o fotógrafo percorre entre uma cidade que sangra sob telhas encardidas e vigas a mostra e outra que exala ternura. Suas lentes trazem o lirismo sujo de Gullar em cores, sombras, portas, cadeiras, paredes e cheiros.

A exposição, instalada na Vila Cultural até dia 12, tem curadoria de Diógenes Moura, que também assina a leitura curatorial do livro editado pela Vento Leste, à venda no festival. Os textos da publicação, bastante influenciados pela poética gullariana, levam ainda a assinatura do poeta Celso Borges. O livro conta ainda com fotos feitas antes do Poema Sujo e que retratam a religiosidade africana que se instalou no Maranhão.

Morto no final de 2016, Gullar deixou como legado vários livros e poemas, entre eles o Poema Sujo, escrito em 1975, enquanto estava exilado em Buenos Aires na ditadura militar.

Quando Márcio decidiu retratar em fotos os versos do Poema Sujo, conversou com Gullar, ainda vivo, e obteve o consentimento do próprio escritor para o trabalho. Ferreira Gullar morreu quatro dias depois do lançamento do livro do projeto de Márcio.

SERVIÇO

Exposição: Visões de Um Poema Sujo

Data: Domingo, a partir das 20h30

Local: Vila Cultural Cora Coralina - Festival Goyazes

Informações: www.goyazes.art.br

Entrada gratuita

Poema de uma vida inteira

Ao optar por unir fotografia e literatura, Márcio chegou ao que define como “expressão máxima do Maranhão”: Ferreira Gullar. Foi aí que ele mergulhou na obra do poeta e iniciou um processo de transe em torno do Poema Sujo. “Me coloquei no lugar de fotógrafo exilado. Além disso, tive a liberdade poética de me vestir de Ferreira Gullar e imaginar o que ele sentia e como enxergava a cidade enquanto estava longe de casa.”

Durante dois meses, o profissional não tirou nenhuma foto e o trabalho se limitou a pesquisas e leitura. Nesse momento, Márcio convidou Diógenes Moura para ficar responsável pela parte de curadoria do projeto e se surpreendeu. “Ele me disse que eu já fotografava o Poema Sujo há mais de 20 anos, mesmo sem saber.

Conseguiu identificar Gullar nos meus trabalhos antigos. O interessante é que na exposição, fotos tiradas há 10 anos dialogam perfeitamente com a nossa ideia.”