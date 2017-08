'Máquina da Fama' é cancelado e não terá substituto

O SBT confirmou o fim do Máquina da Fama, comandado por Patrícia Abravanel, a partir de setembro. Segundo a emissora, a atração deixará de ser exibida devido ao ritmo intenso de gravações e avanço da gestação da apresentadora.



O programa não terá substituto, e, para preencher a grade, o Programa do Ratinho será estendido até mais tarde e o The Noite, com Danilo Gentili, começará mais cedo.



Patrícia vai continuar no Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos, exibido aos domingos, e no Programa Eliana.