Luta por respeito em virtude do Dia Contra a Homofobia

O cabelo raspadinho e as roupas muito bem engomadas da seção masculina da publicitária Maria Mascarenhas, 30, são os pretextos inevitáveis para que, numa volta até a padaria na esquina de sua casa, ouça insultos ou provocações por conta de sua sexualidade. Do “sapatão” e “veadinho” esbravejados no meio da rua até a violência física que acumula o medo de milhares de gays,...