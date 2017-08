Luigi Nono e Beethoven são destaques da Filarmônica

A Orquestra Filarmônica de Goiás recebe a soprano Natália Aurea e o pianista Diego Caetano nesta quinta-feira, às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Sob a regência do maestro Neil Thomson (foto), eles interpretarão a obra Como Uma Ola de Fuerza y Luz, peça emblemática do compositor italiano Luigi Nono, dedicada ao líder revolucionário chileno Luciano Cruz, assassinado em 1971, dois anos antes do golpe de Augusto Pinochet. Luigi Nono é um dos compositores mais importantes e influentes do século 20, mas suas obras são pouco executadas no Brasil. A Sinfonia nº3 de Beethoven, também conhecida como Heroica, também integra o programa do concerto. A entrada é gratuita. GO-020, km 0, Setor Fazenda Gameleira, saída para Bela Vista.