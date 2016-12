Ludovica: Transforme sonhos em realidade

Como podemos transformar as metas de início de ano em realidade?

Planejar é transformar sonhos em objetivos. Não adianta ter um objetivo lá na frente se, na verdade, você não faz nada para alcançá-lo. Escrever as ideias e estabelecer prazos são os primeiros passos para transformar projetos em realidade.

O que fazer após colocar as ideias no papel e estabelecer prazos?

É preciso aprender a domar o seu dia a dia. Sem isso, você não terá tempo ou energia para se dedicar a qualquer, seja de curto ou longo prazo. Isso significa organizar sua rotina, agenda, compromissos, tarefas, reuniões, e-mails. É importante reduzir o ruído da quantidade imensa de mensagens que chegam diariamente através de redes sociais e mensagens via celular, desligando as notificações e vendo somente em períodos do dia próprios para isso. Ao conseguir tempo, você pode pensar em planejamento mais a longo prazo, pois não se sentirá frustrada por não conseguir trabalhar naquilo que definiu. Planejar, em si, não é difícil. Você decide o que você quer, em quanto tempo, e preenche esse meio com as atividades necessárias para chegar lá. Mas, se você não tiver tempo hoje para isso, o planejamento certamente não sairá do papel.

O planejamento pode ser revisto ao longo do ano?

Tudo sempre deve ser revisto. Não dá para fazer de uma só vez, é necessário identificar prioridades. Se perceber que as coisas não estão saindo do jeito que previa, faça uma análise da situação. Uma técnica muito eficaz para essa análise é construir um mapa mental, levando em conta todos os pontos do seu projeto. Com essa visão geral, você conseguirá enxergar o que pode ser renegociado. O mapa mental é uma técnica difundida pelo inglês Tony Buzan, que pesquisa o funcionamento do cérebro há mais de 40 anos, como um meio de aumentar a produtividade, através de sete passos. Para colocar a técnica em prática, é preciso usar um papel em branco, onde a pessoa coloca as metas e os prazos, usando imagens e cores para ilustrar o planejamento.