Ludovica dentro do tom do ano

Em clima de renovação, chega às bancas amanhã a edição de janeiro da revista Ludovica. A cor greenery, eleita pelo instituto de cor Pantone como o tom de 2017 por simbolizar o recomeço, aparece na capa e como inspiração para várias produções que são a cara do verão. A estação também é tema de um editorial de moda com biquínis e maiôs para curtir o tempo mais quente. Para quem ainda tem alguns dias de folga em janeiro, as dicas são os destinos que ficam a uma viagem de carro de Goiânia. O combo da revista com o POPULAR sai a R$7. Já o exemplar avulso de Ludovica custa R$10.

A revista traz ainda histórias de escritoras que encontraram no erotismo tema para livros e um meio de afirmação da sexualidade feminina. Outro assunto é a batalha de mulheres para retomar a vida sexual após o tratamento contra o câncer. Em Casa&Flora, não perca a seleção de dez plantas para cultivar em ambientes internos e os projetos de arquitetura que transformaram uma casa e um apartamento.

Ludovica é a plataforma feminina do Grupo Jaime Câmara e, além da revista mensal, inclui eventos, o site ludovica.opopular.com.br, programa diário na rádio CBN Goiânia, às 14h50, e semanal na rádio Executiva FM, sempre às 18 h oras de segunda-feira.