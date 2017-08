“Ludovica” de agosto destaca a idade da loba

A edição da revista Ludovica que chega às bancas neste domingo dedica um espaço às mulheres que vivem a idade da loba. Afinal, os 40 podem trazer recomeços ou, simplesmente, a plenitude.

As dicas de moda e cuidados com a pele madura podem deixar a meia idade ainda mais interessante. E se você já se deparou com dúvidas sobre como viajar em aviões com bebês e crianças, Ludovica ajuda na missão: melhores horários, alimentação, regras das linhas aéreas, tudo para a família curtir esse momento sem estresse. Em Moda, o estilo boysh transporta roupas do guarda-roupa masculino para o feminino. Como de costume, as noivas também têm lugar cativo em Ludovica. Histórias reais de casais que realizaram o sonho de subir ao altar, além de ideias para montar a mesa de bolo na festa de casamento.

Por fim, apresenta um caderno especial para quem quer conquistar o novo apartamento, com informações sobre localização, metragem e dicas de decoração. Ludovica é uma publicação mensal do Grupo Jaime Câmara. Assuntos de interesse do público feminino também são discutidos em www.ludovica.com.br.