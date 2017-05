Luciano Huck nega ter procurado escolas para ser samba-enredo

O apresentador Luciano Huck negou a informação divulgada pelo colunista da revista Veja Maurício Lima de que teria oferecido R$6 milhões a duas escolas de samba do Rio de Janeiro para se tornar enredo de Carnaval.

Na publicação, a coluna sugere que Huck teria procurado as escolas Salgueiro e Mangueira para acertar o negócio, mas ambas teriam rejeitado a oferta do apresentador. No entanto, por meio de sua assessoria, Huck não só negou ter oferecido o dinheiro, como afirmou que foi ele quem rejeitou o convite feito por um compositor de uma escola de samba.

"Ele foi procurado por um compositor, uns três ou quatro meses atrás, que queria escrever um samba-enredo sobre ele e oferecer para escolas. O Luciano não aceitou", disse a assessoria do apresentador.