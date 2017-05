Luciana Gimenez usa 'senzala' para se referir a espaço de trabalho de empregados; 🎥

Na última quinta-feira, 18, Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez com Mick Jagger, dis Rolling Stones, completou 18 anos. Durante a preparação da festa, a apresentadora postou um vídeo nas suas histórias do Instagram na cozinha do evento.

"Vem cá, tá rolando uma bagunça aqui na senzala, é?", disse Luciana aos empregados que trabalhavam na cozinha. O vídeo já não está mais disponível nas redes sociais da apresentadora, mas foi publicado no Facebook pela página Coletivo Sistema Negro.

O Coletivo Sistema Negro questionou na sua página a forma com que a apresentadora tratou os funcionários, em sua maioria, negros e uniformizados. "Vemos pessoas públicas usando irresponsavelmente termos que remetem a um período desumano e violento para nós, negros e negras", diz a publicação. "Senzala não é brincadeira. Senzala é violência, é dor, é o território específico da desumanização que por quatro séculos nós negros sofremos nesse país", diz o texto.