Lucão lança "Telegramas", o segundo livro de sua carreira

"Noite clara, céu de areia. O último que dormir apaga estrelas.” “Não confie nas pessoas sãs. Elas estão loucas.” “A saudade é o perfume do amor.” Pipocam na internet as poesias do publicitário goiano e colunista do POPULAR Lucas Brandão, o Lucão. O repertório do escritor ganha mais um capítulo com o lançamento do livro, Telegramas, pelo selo Benvirá, às 19 horas, em sessã...