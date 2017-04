Luana Piovani diz ter medo de não conseguir mais trabalhos na Globo

Em novo vídeo de seu canal no YouTube, o Luana Sem Freio, Luana Piovani disse que tem medo de não conseguir mais trabalhos na Globo. A atriz falou sobre esse assunto dentro do tema da vez do canal, “medos e inseguranças”, respondendo às perguntas de internautas. “Por mais que a escolha da minha vida tenha sido ser independente e de fazer as coisas que eu acho que precis...