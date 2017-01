Lu Grimaldi apresenta o drama 'Palavra de Rainha' em Anápolis e Goiânia

A atriz Lu Grimaldi apresenta o premiado espetáculo “Palavra de Rainha”, no dia 27 de janeiro, no Teatro Municipal de Anápolis. Em Goiânia, o drama poderá ser conferido nos dias 28 e 29 de janeiro, no Teatro Madre Esperança Garrido.

Sob a direção de Mika Lins, a peça escrita pelo jornalista, dramaturgo e roteirista Sérgio Roveri, traça um caminho oposto para dignificar uma personalidade relevante. O espetáculo é inspirado na vida de Dona Maria I, rainha de Portugal e primeira e única rainha do Brasil. Uma mulher dividida entre a religiosidade extrema e as obrigações de monarca.

O texto combina fatos históricos e altas doses de ficção para radiografar a trajetória da primeira mulher a assumir o trono português, e que entrou para a história como a “Piedosa” ou “A Louca”. O espetáculo flagra Dona Maria em três situações distintas: os anos que passou reclusa no Palácio de Queluz, para onde foi enviada aos primeiros sinais de sua loucura, a fuga da família real portuguesa para o Brasil e seus últimos anos de vida, num convento das carmelitas no Rio de Janeiro.

Sérgio Roveri destaca a riqueza desta personagem “trágica” e “complexa”, que poderia ter sido criada “pela mente de um Shakespeare ou de um Eurípides”. “D. Maria foi talhada pela vida, o que dá uma dimensão assustadoramente real às suas dores, aos seus dilemas e aos seus poucos e pequenos prazeres”, sublinha. “Que Palavra de Rainha possa servir, ao menos, de um convidativo cartão de visita desta mulher com quem a história foi tão pouco generosa”, conclui o autor.

A última temporada do espetáculo 'Palavra de Rainha' foi realizada em 2016 em Lisboa, Portugal, com apresentações no Palácio Nacional de Queluz, onde habitou D. Maria I de 1794 a 1807 - ano da partida da Família Real Portuguesa para o Brasil. O espetáculo recebeu dois Prêmios Qualidade Brasil. A atriz Lu Grimaldi foi eleita a melhor atriz drama e Mika Lins, melhor diretora drama.

Serviço:

Anápolis

Data: 27 de janeiro (21h)

Local: Teatro Municipal de Anápolis (Avenida Brasil, nº 200 - Setor Central)

Valor dos ingressos:

R$ 60 (Inteira) / R$ 30 (Meia) - Primeiro lote – até 15 de janeiro

- Desconto de 50% na inteira para Clube do Assinante de O Popular

- De acordo com a Lei n° 12.933/2013, 40% dos ingressos serão destinados a meia entrada.

Pontos de venda:

Bilheteria do Teatro – No dia do espetáculo a partir das 10h até o início da apresentação

Espaço Odontológico - Rua Coronel Batista, 394 - Setor Central - (62) 3321-5162

Master Ortho Clínica - Av. São Francisco de Assis, 269, Jundiaí - (62) 3324-9399

Informações: (62) 3902-1111

Goiânia

Data: 28 de janeiro (21h) e 29 de janeiro (20h)

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Valor dos ingressos:

R$ 60 (Inteira) / R$ 30 (Meia) - Primeiro lote – até 15 de janeiro

- Desconto de 50% na inteira para Clube do Assinante de O Popular

- De acordo com a Lei n° 12.933/2013, 40% dos ingressos serão destinados a meia entrada.

Pontos de venda:

- Bilheteria do Teatro - Terça a domingo, das 14h às 19h (Em dias de espetáculo até o início da apresentação)

- www.compreingressos.com pelo telefone: (62) 4052-0016

- Tribo do Açaí - Rua 36 número 366, Setor Marista. (62) 3091-3210

- Komiketo da T-4 (St. Serrinha) - Somente em dinheiro (62) 32554040